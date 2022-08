Marvel's Midnight Suns rinviato di nuovo: lo strategico potrebbe arrivare nel 2023

Nel report finanziario di Take-Two Interactive Intertainment relativo al primo quarto dell'anno fiscale 2023, il publisher ha riservato una spiacevole notizia a quei giocatori che stanno aspettando con particolare apprensione l'arrivo di Marvel's Midnight Suns, il nuovo gioco strategico di Firaxis, già autori della serie di XCOM.

Stando a quanto riferito dal publisher di Grand Theft Auto e Red Dead Redemption, il titolo dedicato ai supereroi Marvel è stato rinviato per assicurare che Firaxis disponga di tutto il tempo necessario per rifinire l'esperienza di gioco. Midnight Suns, precedentemente atteso per il 7 ottobre, potrebbe ora arrivare durante il prossimo anno, con le edizioni per console old gen che arriveranno in un momento successivo rispetto alle versioni PC, PS5 e Xbox Series X|S.



Secondo le poche informazioni diffuse a margine dei risultati finanziari, sappiamo che il gioco arriverà "più tardi nell'anno fiscale", che per Take-Two significa entro febbraio 2023. Una finestra di lancio più precisa non è stata comunicata, e non ci sarebbe da meravigliarsi se il titolo slitterà direttamente all'anno prossimo. Strauss Zelnick, CEO del publisher, ha affermato di aver assecondato il rinvio per assicurare la "ricerca della qualità" e di avere "molta fiducia nel fatto di avere un titolo meraviglioso tra le mani e vogliamo assicurarci che sia il migliore possibile".

Nell'attesa di conoscere la nuova data di lancio del gioco, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Marvel's Midnight Suns.