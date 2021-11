Marvel's Midnight Suns rinviato alla seconda metà del 2022: Firaxis spiega perché

Marvel's Midnight Suns arriverà più tardi del previsto. Inizialmente atteso per il prossimo marzo 2022, Firaxis Games ha confermato il posticipo dell'RPG tattico con protagonisti i supereroi Marvel alla seconda metà del 2022, senza specificare un mese specifico per l'uscita del gioco.

Gli autori della serie XCOM intendono realizzare un prodotto convincente ed ambizioso, considerato tra l'altro che Marvel's Midnight Suns durerà fino a 60 ore, motivo per cui il team di sviluppo ha bisogno di più tempo per perfezionare la produzione, come spiegato in un comunicato ufficiale diffuso attraverso i propri canali social.

"Abbiamo preso la difficile decisione di spostare la nostra finestra di lancio alla seconda metà del 2022", affermano gli sviluppatori aggiungendo che "abbiamo deciso di posticipare il lancio perché abbiamo bisogno di più tempo per realizzare il miglior gioco possibile. Crediamo nella nostra visione creativa per Midnight Suns e vogliamo rendergli giustizia attraverso un'avventura indimenticabile ambientata nella realtà sovrannaturale della Marvel". Nel ringraziare gli appassionati per la loro pazienza, Firaxis assicura che "questi mesi extra verranno sfruttati per aggiungere più storia, filmati e rifiniture generali, e saranno essenziali nell'aiutarci a rendere realtà la nostra visione".

Il video gameplay di Marvel's Midnight Suns con Wolverine e Sabretooth potrebbe aiutare a smorzare un attimo il dispiacere dei fan per il posticipo, nella speranza di vedere al lancio nel 2022 inoltrato un prodotto all'altezza della grande fama degli autori di XCOM.