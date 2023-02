Marvel's Midnight Suns, il roster doveva essere molto più ampio inizialmente

Il roster di Marvel's Midnight Suns è senz'altro uno dei punti di forza della produzione di Firaxis Games. Il titolo ruolistico offre infatti la possibilità di interagire e collaborare con ben dodici tra gli eroi Marvel più famosi, con meccaniche molto simili a quelle già viste nella serie Persona.

Tuttavia, sembra che il titolo avesse un roster molto più ampio nei piani iniziali degli sviluppatori. Ne ha parlato il game designer Jake Solomon, durante una recente intervista concessa al portale PCGamesN:

"Potrei fare il caso di 50 o 60 eroi di cui mi piacerebbe raccontare la storia. Il mio produttore esecutivo mi ha mostrato il roster iniziale del gioco, composto da circa 25 eroi. Ed era ridicolo. Era convinto che non saremmo mai riusciti a gestire un cast così ampio".

Incalzato dall'intervistatore, Solomon ha poi parlato di quali altri eroi potrebbero fare il proprio ingresso nel roster del gioco in futuro. Il designer ha rivelato che il team ha tenuto in forte considerazione Gambit - famoso componente degli X-Men specializzato nell'utilizzo di poteri cinetici legate alle carte - una new entry che potrebbe adattarsi perfettamente al gameplay del gioco e alle sue tematiche, secondo Solomon.

Vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete trovare la nostra recensione di Marvel's Midnight Suns, in cui passiamo in rassegna pregi e difetti della produzione di stampo eroistico pubblicata da 2K Games.