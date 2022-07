Marvel's Midnight Suns, tutti i segreti di Spider-Man: storia e gameplay per il supereroe

Come abbiamo avuto modo di raccontarvi nel nostro ricco coverage dedicato a Marvel's Midnight Suns, il team di Firaxis Games è pronto a schierare in campo la bellezza di tredici personaggi giocabili nella sua nuova avventura.

Tra questi ultimi, gli autori di XCOM non potevano non inserire Spider-Man, tra i supereroi più amati dell'intero mondo Marvel. L'alter-ego di Peter Parker debutterà dunque in Marvel's Midnight Suns, pronto a difendere New York dalla minaccia rappresentata dalla potente e crudele Lilith. Mentre la Madre di Demoni prende possesso della città statunitense, anche Spider-Man è dunque pronto a scendere in campo al fianco di eroi del calibro di Wolverine, Captain America, Iron Man, Blade, Doctor Strange e moltissimi altri.

Per preparare gli appassionati a vivere al meglio questa nuova avventura a marchio Marvel, Firaxis Games ha di recente pubblicato un ricco trailer dedicato a Spider-Man in Marvel's Midnight Suns, ma non solo. Dalla software house con sede a Baltimora arrivano ora due ulteriori video approfondimenti dedicati all'amichevole Spider-Man. Direttamente in apertura a questa news, in particolare, trovate un ricco filmato dedicato allo stile di combattimento dell'eroe, pronto a mettere in scena ricercate acrobazie e dinamismo. In calce a questa news, trovate invece un video che ripercorre i passaggi principali della storia di Spider-Man nel mondo a fumetti.



In chiusura, ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare un ricco speciale dedicato alle grandi saghe a fumetti che hanno ispirato Marvel's Midnight Suns.