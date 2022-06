Marvel's Midnight Suns è spettacolare: ecco storia e gameplay in esclusiva italiana!

In occasione della Summer Game Fest 2022, 2K e gli autori di Firaxis Games hanno alzato nuovamente il sipario su Marvel's Midnight Suns: lo abbiamo provato in esclusiva italiana.

Siamo infatti volati a Baltimora per incontrare il team di sviluppo e testare con mano una Demo estesa del GDR tattico. Dopo aver imbracciato il pad per oltre 4 ore, siamo pronti a raccontarvi tutti i dettagli su quella che sarà la trama di Marvel's Midnight Suns, ma non solo. La nostra prova ci ha infatti consentito di dare un primo sguardo approfondito anche al gameplay della nuova produzione Firaxis Games.

Dopo aver dato vita all'amata serie di XCOM, il team statunitense mette in scena una storia inedita all'interno dell'universo Marvel, ponendo i giocatori nei panni di Hunter. La protagonista è stata creata dal team dietro supervisione della Casa delle Idee, e rappresenterà l'alter-ego personalizzabile del videogiocatore. Al suo fianco, una marea di icone Marvel, da Wolverine ad Iron Man, passando per Doctor Strange, Captain Marvel, Ghost Rider, Blade e tantissimi altri. Con lo spettacolare nuovo trailer di Marvel's Midnight Suns, è stato inoltre confermato Spider-Man come personaggio giocabile, oltre alla presenza di Scarlet Witch, Hulk e Venom.

Sulle nostre pagine, trovate dunque un ricco provato di Marvel's Midnight Suns, ma come da tradizione non poteva mancare anche uno speciale video dedicato. Potete trovare il filmato direttamente in apertura a questa news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye: buona visione!