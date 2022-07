Marvel's Midnight Suns: Spider-Man è il protagonista del nuovo trailer in 4K

Il team di sviluppo di Marvel's Midnight Suns sta continuando a pubblicare con una certa costanza nuovi e brevi trailer incentrati sui vari personaggi che potremo controllare nello strategico a turni. Questa volta è il turno di Spider-Man, l'ultimo dei supereroi annunciati per il titolo Firaxis.

Il filmato, disponibile anche a risoluzione 4K, ha una durata di soli 30 secondi ma è denso di sequenze che vedono come protagonista l'Arrampicamuri. Nel video vengono messe in evidenza tutte le capacità dell'eroe in calzamaglia, il quale può sfruttare le sue ragnatele per darsi lo slancio e catapultarsi verso i nemici con ferocia, agganciare elementi dello scenario da scaraventare sui bersagli o intrappolare gli avversari con la ragnatela e magari impedirgli di compiere un'azione nel turno successivo. Grazie al trailer possiamo anche osservare nel dettaglio la speciale tuta che Spider-Man indosserà nel gioco, la quale presenta il medesimo stile già visto per i costumi creati appositamente dagli artisti del gioco, ricci di dettagli in nero e oro.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che il gioco è in arrivo il prossimo 7 ottobre 2022 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. L'uscita su Nintendo Switch è stata invece posticipata ad un secondo momento e non si conosce la data di lancio ufficiale.

