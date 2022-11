Marvel's Midnight Suns: i supereroi del GDR strategico raccontati nel prequel animato

Dopo aver confezionato un trailer su Ghost Rider di Marvel's Midnight Suns, Firaxis e 2K presentano A New Sun Must Rise, una serie di cortometraggi animati dedicati ai supereroi del nuovo, ambizioso GDR strategico che vedrà la luce dei negozi a inizio dicembre su PC e console.

Il prequel animato che dà inizio a questa serie di cortometraggi si focalizza sulla figura di Magik e sulle attività svolte dalla squadra dei Midnight Suns per reclutarle questa potente mutante che possiede la capacità di aprire portali per il Limbo.

Alla realizzazione di A New Suns Must Rise ha collaborato l'esperto artista francese Simon Delart, con la realizzazione dello splendido poster che possiamo ammirare in calce alla notizia. I prossimi episodi della serie prequel animata di Marvel's Midnight Suns sveleranno nuovi retroscena sulla storia di Blade, Nico Minoru, Ghost Rider e della stessa Magik, fornendo tanti spunti di riflessione sulla storia che si dipanerà nella campagna principale del nuovo strategico a tinte ruolistiche degli autori di XCOM.

Il lancio di Marvel's Midnight Suns è previsto per il 2 dicembre su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, come pure su PlayStation 5 e Xbox Series X/S in versione ottimizzata per le console Sony e Microsoft di ultima generazione. Per un ulteriore approfondimento sul nuovo GDR strategico di Firaxis, sulle nostre pagine potete leggere uno speciale sui segreti di Marvel's Midnight Suns tra storia, gameplay ed eroi.