Marvel's Midnight Suns: supereroi a raccolta nell'ultima prova prima della recensione!

Tra i numerosi progetti videoludici collegati ai celebri eroi della Casa delle Idee, Marvel's Midnight Suns appare come uno dei più curiosi ed intriganti, e manca sempre meno prima di metterci le mani sopra: l'opera targata Firaxis Games sarà disponibile dal 2 dicembre 2022 su PC, Nintendo Switch e console PlayStation e Xbox.

Per ingannare le ultime settimane d'attesa che ci separano dal debutto sul mercato, abbiamo avuto modo di provare a fondo il gioco un'ultima volta prima della recensione relativa alla versione completa. E stando a quanto emerso dal nostro provato di Marvel's Midnight Suns, l'RPG tattico con protagonisti Spider-Man, Iron Man, Captain America e tanti altri iconici eroi sembra avere tutte le carte in regola per dimostrarsi una produzione sorprendente, al netto di alcuni suoi difetti.

A non convincere troppo, ad esempio, è l'impostazione della componente esplorativa che appare piuttosto datata, ma a fare da contraltare ci pensa un gameplay lato combattimenti ricco di possibilità e coinvolgente al punto giusto, che spinge i giocatori a pianificare con attenzione ogni mossa così da non lasciare troppo spazio ai nemici. Le atmosfere maggiormente fumettistiche rispetto ad altri videogiochi Marvel visti negli ultimi anni non scalfiscono un prodotto coinvolgente anche grazie al carisma dei suoi protagonisti e le diverse sorprese che faranno piacere ai fan.

Ricordiamo infine che Firaxis ha già svelato i piani per il Season Pass di Marvel's Midnight Suns, che introdurrà Deadpool, Venom, Storm e Morbius tra i personaggi giocabili.