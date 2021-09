Marvel's Midnight Suns, supereroi e scontri in stile XCOM: il gameplay nella nostra video anteprima!

A breve distanza dal reveal ufficiale del nuovo titolo firmato dal team di Firaxis Games, è tempo di scoprire cosa si cela dietro questa ennesima avventura videoludica a marchio Marvel.

Dopo il grande successo riscosso da Marvel's Spider-Man e dal successivo Marvel's Spider-Man: Miles Morales, e a breve distanza dall'esordio del più controverso Marvel's Avengers, la Casa delle Idee torna a collaborare con una software house per un nuovo titolo dedicato ai suoi supereroi più celebri. Annunciato nel corso della serata inaugurale della Gamescom 2021, Marvel's Midnight Suns vede al timone il team di Fireaxis Games, noto per aver dato i natali alla serie strategica XCOM.

Nelle giornate successive al reveal, il team di sviluppo ha progressivamente alzato il sipario su quelle che saranno le caratteristiche della produzione. In particolare, l'inizio di settembre ha visto la pubblicazione del primo gameplay trailer di Marvel's Midnight Suns. Il ricco filmato ha consentito di farsi un'idea più approfondita sulla natura del gioco, che si struttura come un vero e proprio strategico a sfondo supereroistico.



Per presentare tutti i dettagli sul gameplay dell'opera, la Redazione ha confezionato una ricca video anteprima di Marvel's Midnight Suns. Come sempre, trovate il filmato direttamente in apertura a questa news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye: cosa ve ne pare del progetto di Marvel e Firaxis Games?