Marvel's Midnight Suns sta per tornare in veste rinnovata? L'ipotesi di Tom Henderson

Originariamente atteso per lo scorso marzo, alla fine del 2021 Marvel's Midnight Suns venne rinviato alla seconda metà del 2022, e il nuovo titolo strategico di Firaxis Games basato sugli eroi Marvel si era un po' perso per strada.

Il generale silenzio attorno al progetto non significa però che sia completamente sparito nel nulla e, anzi, di recente Marvel's Midnight Suns è stato classificato in Corea del Sud dopo aver ricevuto un rating anche in Australia all'inizio di maggio 2022. Ciò lascerebbe dunque intendere che stiano per arrivare novità importanti per l'opera, pronta a tornare in scena mostrando i progressi degli ultimi mesi di sviluppo.

Il noto insider Tom Henderson si è soffermato sulla questione dando potenziali anticipazioni: per il leaker, infatti, Midnight Suns verrà nuovamente mostrato a giugno 2022, in una veste tra l'altro fortemente rinnovata rispetto a quanto già visto finora del progetto, che avrebbe fatto tesoro delle critiche ricevute al momento della presentazione originale della scorsa estate.

Henderson ha inoltre commentato le recenti classificazioni australiane e coreane, che potrebbero essere un segnale dell'uscita del gioco entro l'estate 2022 su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e Nintendo Switch. Si tratta tuttavia di semplici ipotesi non ancora confermate, dunque non resta che attendere le prossime settimane per scoprire cosa Firaxis ha in serbo per i fan.