Deadpool arriva su Marvel's Midnight Suns a fine mese, tutti i dettagli in un video

Firaxis Games ha finalmente pubblicato un trailer dedicato a "The Good, The Bad, and The Undead", il nuovo DLC di Deadpool che sbarcherà su Marvel's Midnight Suns a fine mese. Tra scene splatter e momenti esilaranti, il video ci svela tutti i dettagli più importanti di questo pacchetto aggiuntivo.

A quanto pare, il DLC in questione introdurrà una nuova sezione di trama in cui Hunter, Deadpool e i Midnight Suns dovranno dovranno vedersela con una compagine formata da vampiri e membri dell'Hydra, e andrà inoltre ad arricchire l'esperienza di gioco con nuovi aggiornamenti per l'abbazia, item cosmetici, attacchi inediti e nuove skill card. Deadpool sarà poi accompagnato dal Food Truck, un apposito progetto di ricerca che vi garantirà una serie di bonus durante le vostre 'scaramucce' coi nemici.

Per questo ed altro sul mercenario dalla sgargiante tuta rossa, vi basterà dare un'occhiata al video che abbiamo allegato nella sezione titolo di questa notizia. The Good, The Bad, and The Undead sarà disponibile per l'acquisto su console e PC a partire dal prossimo 26 gennaio.

Per qualsiasi altra informazione sul gioco, vi invitiamo invece a consultare la nostra recensione di Marvel's Midnight Suns, in cui abbiamo analizzato pregi e difetti di questa produzione supereroistica multipiattaforma.