Marvel's Midnight Suns, Venom si unisce al roster dei personaggi: ecco quando arriverà

Erano nell'aria già da diverso tempo le voci sull'approdo di Venom nel roster dei personaggi del titolo di 2k Games, come annunciato ufficialmente negli scorsi mesi grazie al reveal dell'arrivo di Deadpool, Venom, Morbius e Storm su Marvel's Midnight Suns. Il DLC dedicato all'acerrimo nemico di Spider-Man è ormai prossimo all'uscita.

Infatti, il 23 febbraio sarà il momento del secondo contenuto post-lancio di Marvel's Midnight Suns, come ricordato dall'ultimo trailer dedicato al venturo DLC del gioco. Nel dettaglio, il nuovo pacchetto di contenuti aggiuntivi introdurrà tre nuove missioni della storia principale e Venom, l'anti-eroe celebre nell'universo dell'uomo ragno.

La nuova serie di aggiunte arriva in concomitanza della forte campagna sconti avviata per il lavoro targato Firaxis Games e 2K Games, anche a seguito del recente annuncio dei tagli per 50 milioni di dollari a causa del flop commerciale di Marvel's Midnight Suns. Una notizia tutt'altro che positiva quella degli scorsi giorni, seppure l'avvio di una riduzione del prezzo del titolo possa essere un buon modo per ampliare il bacino d'utenza.

Al di là delle sopracitate aggiunte con l'introduzione di Venom, Marvel's Midnight Suns aggiungerà un nuovo potenziamento per l'Abbazia e una selezione di nuove skin e abiti per l'eroe. In attesa del 23 febbraio, ormai prossimo all'arrivo, vi invitiamo a recuperare la nostra recensione di Marvel's Midnight Suns.