Marvel's Midnight Suns: nuovo video di gameplay per lo strategico di Firaxis

Ad una settimana dalla presentazione avvenuta durante la Gamescom, Marvel's Midnight Suns torna a farsi vedere con un lungo video di gameplay che mette in mostra le caratteristiche principali dello strategico in stile XCOM.

Gli sviluppatori di Firaxis hanno infatti pubblicato una versione estesa del video di gameplay ufficiale in cui vengono descritte le meccaniche principali dello strategico in salsa Marvel. Sebbene l'ossatura di Marvel's Midnight Suns ricordi da vicino i celebri titoli della saga XCOM, il team sembra essersi ispirato a Fire Emblem: i giocatori vestiranno i panni di un singolo personaggio, il nuovo eroe "The Hunter", intorno al quale si intrecceranno le vicende narrative. La storia si concentrerà su Lilith, madre di tutti i demoni, e sulla minaccia che incombe sul mondo.

Per quanto riguarda le meccaniche di gioco Firaxis ha spiegato che l'approccio ai combattimenti sarà più "attivo": per supereroi come Wolverine o Captain Marvel stare sulla difensiva e calcolare le probabilità di successo non avrebbe infatti molto senso. Ad ogni turno verranno quindi assegnate una serie di carte abilità che una volta combinate possono portare ad attacchi devastanti.

Prima di lasciarvi al video vi ricordiamo che Marvel's Midnight Suns uscirà a marzo 2022 per PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X/S.