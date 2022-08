Marvel's Midnight Suns, Wolverine non teme il rinvio: il mutante affila gli artigli

Purtroppo, l'estate di quest'anno ha condotto ad un nuovo rinvio di Marvel's Midnight Suns, che dunque non vedrà la luce il prossimo ottobre, come precedentemente comunicato da 2K.

Nonostante il posticipo, il nuovo titolo di Firaxis Games torna a mostrarsi in azione in un trailer interamente dedicato al personaggio di Wolverine. Come noto, infatti, il mutante sarà tra i molteplici eroi Marvel inclusi nel roster dello strategico. Gli autori di XCOM consentiranno ai giocatori di assumere il controllo del celebre combattente, che nel corso della storia di Marvel's Midnight Suns si troverà peraltro a confrontarsi anche con Sabretooth, uno dei suoi storici villain fumettistici.

Disponibile direttamente in apertura a questa news, il filmato pubblicato da 2K ci offre l'occasione per dare uno sguardo al design scelto da Firaxis per l'ingresso in scena di Wolverine al fianco di Hunter. Come alleato della protagonista, Wolverine offrirà il suo contributo nella battaglia contro Lilith. Ritornata dal suo confino, la Madre di Demoni è infatti pronta a scatenare la sua furia su New York e sul mondo intero.



Di recente, Firaxis Games ha presentato anche un nuovo video dedicato allo stile di combattimento di Captain Marvel in Marvel's Midnight Suns. Al momento, 2K non ha comunicato una nuova data di lancio per lo strategico, ma è stato confermato che le versioni PC, PS5 e Xbox Series X|S vedranno la luce prima di quelle per PS4, Xbox One e Nintendo Switch.