Marvel's Midnight Suns: Wolverine e Sabretooth nel nuovo video gameplay

Come promesso qualche giorno fa da Firaxis, questa sera è stato trasmesso uno Showcase dedicato al gameplay di Marvel's Midnight Suns e durante il quale il team di sviluppo ha mostrato al pubblico una lunga missione ricca di supereroi e villain.

Il lungo video si apre con una breve fase all'interno dell'hub di gioco, nel quale potremo muoverci liberamente con una visuale in terza persona. Inizia poi un combattimento a turni che coinvolge un gruppo di nemici oltre alla protagonista, a Blade e a Doctor Strange. La seconda metà del video ci propone invece la prima boss fight, dal momento che il gruppo composto da Wolverine e Hunter si ritrova contro Sabretooth. Oltre a permetterci di scoprire maggiori dettagli sul sistema delle carte e sugli scontri con i boss, molto più resistenti dei normali nemici, il video gameplay dello Showcase mostra come il gioco sia perfettamente giocabile tramite l'utilizzo di un controller e conferma la presenza di una Modalità Foto che si può attivare in qualsiasi momento con la semplice pressione di un tasto.

Prima di lasciarvi al video, vi ricordiamo che il gioco è in uscita nel corso del mese di marzo del prossimo anno su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC (Steam ed Epic Games Store).

Sapevate che è già possibile sbloccare gratuitamente una skin di Blade in Marvel's Midnight Suns?