Marvel's Spider-Man 2 nel 2023: Peter Parker promette, 'è stupefacente'

Nonostante il recente ritorno di Marvel's Spider-Man 2 su PlayStation Store, il sequel dell'apprezzata avventura supereroistica continua a farsi attendere dagli appassionati di videogiochi.

Mentre Insomniac Games conferma che Marvel's Spider-Man 2 arriverà su PS5 nell'autunno 2023, anche il doppiatore di Peter Parker si dice fiducioso sul prossimo esordio del gioco. Nel corso di una recente intervista, l'attore Yuri Lowenthal ha infatti discusso brevemente dello sviluppo del titolo e del proprio coinvolgimento nel progetto.

"Ho ancora alcune cose da fare. - ha rivelato l'interprete - Si tratta di un gioco molto vasto e dunque ho ancora un po' di lavoro da portare a termine. So che gli autori sono fiduciosi in merito alla finestra di lancio e Insomniac non ha mai deluso da questo punto di vista. Ovviamente, non posso dare troppe informazioni su gioco, - ha sottolineato l'alter-ego di Peter Parker - ma vi garantisco che è davvero stupefacente". "Non vedo l'ora che possiate giocarlo. - ha poi concluso Lowenthal - Gli autori sapevano di dover far fronte a grandi aspettative dopo gli ultimi due giochi (Marvel's Spider-Man e Marvel's Spider-Man: Miles Morales, nda) e non si sono risparmiati!".



Come accennato, Marvel's Spider-Man 2 dovrebbe vedere la luce nel corso dell'autunno 2023, in esclusiva su PlayStation 5.