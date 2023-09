Marvel's Spider-Man 2 e i '48 cm' di Venom: i fan scherzano su un post di Sony

Dopo aver scoperto il peso di Marvel's Spider-Man 2 su PlayStation 5, su Twitter/X esplode un bizzarro trend riguardante proprio la prosssima grande esclusiva Sony, ed in particolar modo la statua di Venom inclusa nella Collector's Edition dell'action-adventure supereroistico.

Con l'intento di informare i fan riguardo alla rinnovata disponibilità della Collector's Edition su PlayStation Direct, l'account UK di PlayStation ha pubblicato un tweet con cui ha ricordato i contenuti di questa ambita edizione del gioco. Tra questi, c'è anche la statua di Venom.

Come potete osservare dando un'occhiata in calce, il messaggio pubblicato da Sony omette qualche parola, diventando ambiguo e aperto ad interpretazioni fantasiose: "Regalati 48 cm di Venom e altro ancora con la Collector's Edition di Marvel's Spider-Man 2". Il post, ovviamente, intendeva semplicemente informare gli utenti che la tanto ambita Collector's Edition era tornata su PlayStation Direct, e che all'interno dell'edizione è inclusa una statuetta da 48 cm di Venom. Gli utenti, tuttavia, ci hanno messo poco a prendersi simpaticamente gioco del tweet: "Ad essere onesti, 48 cm di Venom e altro suona un po’ sospetto", recita ad esempio un un post ironico. Alcuni giocatori si sono spinti oltre e hanno realizzato dei fotomontaggi, come quello che vede protagonisti Kratos di God of War e un cetriolo da, appunto, 48 cm.

In attesa dell'uscita del sequel atteso il 20 novembre su PS5, vi proponiamo i migliori 5 momenti di Marvel's Spider-Man e Marvel's Spider-Man Miles Morales.