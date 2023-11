Marvel's Spider-Man 2: 5 cose da fare dopo aver finito la storia

Avete appena completato l'ultima delle missioni principali di Marvel's Spider-Man 2 e siete intenzionati a giocare ancora per qualche ora l'esclusiva PlayStation 5? Ecco allora alcune attività che vi terranno impegnati nell'endgame.

Completate le missioni secondarie

La prima cosa fa fare dopo aver raggiunto i titoli di coda in Marvel's Spider-Man 2 è sicuramente dedicarsi al completamento di tutte le attività secondarie. Che si tratti delle missioni La Fiamma o dei Bersagli non identificati (i droni contrassegnati da un'icona gialla sulla mappa), buona parte di queste missioni è fondamentale per avere una migliore comprensione della storia e di ciò che vedremo nel futuro della serie. Sono in tante, infatti, le quest secondarie che si concludono con un filmato che coinvolge personaggi o mostra situazioni molto interessanti e che forniscono qualche suggerimento su cosa troveremo in eventuali DLC o sequel dell'IP firmata Insomniac Games.

Sbloccate tutti i potenziamenti

Lo step successivo consiste nello sblocco di tutti i potenziamenti disponibili in Marvel's Spider-Man 2. Per quello che riguarda i Potenziamenti Tuta, se avete completato tutte le attività secondarie e svolto qualche missione generata proceduralmente, è probabile che abbiate già a disposizione tutte le risorse per sbloccarli. Per ottenere invece le abilità extra di Peter Parker e Miles Morales dovrete invece raggiungere il livello esperienza 60 (ossia il level cap di Marvel's Spider-Man 2): solo in questo modo avrete il numero di punti abilità necessari a completare l'albero condiviso e quello individuale della coppia di arrampicamuri.

Platinate il gioco

A questo punto dovreste aver completato il gioco al 100% e, visto che ci siete, vi suggeriamo di sbloccare quei pochi trofei rimanenti (a meno che non li abbiate già sbloccati, ovviamente) per aggiungere il Platino di Marvel's Spider-Man 2 alla vostra collezione. Sappiate che il titolo Insomniac Games non include trofei che possono essere saltati nel corso della storia e non ci sono nemmeno richieste folli: qualsiasi obiettivo si può ottenere in maniera semplice ed il livello di difficoltà scelto non importa. A tal proposito, sulle nostre pagine trovate la guida con tutti i passaggi utili per trovare la tomba di Zia May in Marvel's Spider-Man 2, che vi permetterà di ottenere in pochi istanti uno dei tanti trofei dell'esclusiva PlayStation 5.

Preparatevi per il New Game Plus

Ora che avete fatto tutto, ma proprio tutto quello che Marvel's Spider-Man 2 ha da offrire al momento, non vi resta che prepararvi all'arrivo del New Game Plus, che dovrebbe essere fissato al mese di dicembre 2023, in concomitanza con una grossa patch. Cercate quindi di trovare le quattro abilità di ciascun protagonista che meglio si adattano al vostro stile di gioco e potenziate al massimo tutti i gadget. Non trascurate nemmeno l'aspetto estetico e sbloccate tutti i costumi e le relative varianti, così da poter vivere il NG+ con un tocco di stile in più.

Rigiocatelo alla massima difficoltà

Avete seguito tutti i nostri consigli ma avete ancora una voglia matta di continuare a giocare a Marvel's Spider-Man 2 su PS5? Beh, sappiate che allora vi resta un'ultima sfida da portare a termine: completare l'avventura una seconda volta al livello di sfida più alto. Al primo completamento della quest principale, infatti, si può sbloccare il livello di difficoltà Ultimate, che metterà a dura prova i vostri sensi di ragno.