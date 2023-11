Marvel's Spider-Man 2: 5 milioni di copie a ottobre, più o meno di God of War Ragnarok?

Era uno dei giochi più attesi dell'anno e l'hype stellare si è trasformato in numeri enormi: Sony ha annunciato che Marvel's Spider-Man 2 ha piazzato 5 milioni di copie su PlayStation 5 durante il solo mese di ottobre, niente male considerando che il gioco di Insomniac Games è uscito il 20 ottobre.

Marvel's Spider-Man 2 ha venduto 2.5 milioni di copie in 24 ore per poi arrivare ad un totale di cinque milioni alla fine di ottobre. Marvel's Spider-Man, uscito nel 2018, ha venduto 3.3 milioni di unità in tre giorni ed ha toccato le nove milioni di copie distribuite dopo 80 giorni di presenza sul mercato, con una base installata di PS4 però molto più ampia rispetto alle 46.6 milioni di PS5 vendute fino ad oggi.

Di contro, sappiamo che God of War Ragnarok, blockbuster Sony di fine 2022, ha totalizzato 5.1 milioni di copie in cinque giorni su due piattaforme (PS4 e PS5) mentre The Last of Us Parte 2 ha venduto 4 milioni di copie in tre giorni solo su PS4.

Marvel's Spider-Man 2 è indubbiamente un successo per Sony e Insomniac Games, il gioco ha ricevuto recensioni estremamente positive e sta continuando a vendere bene, secondo gli analisti sarà uno dei giochi più venduti del Black Friday e della stagione natalizia 2023.