Marvel's Spider-Man 2, cresce il team: l'autrice del prequel di Miles Morales a Insomniac

La corposa rassegna di videogiochi dedicati a Spider-Man si prepara ad accogliere un nuovo membro, con il team di Insomniac Games pronto a proporre una nuova produzione esclusiva per PlayStation 5.

Dopo lo straordinario successo riscosso da Marvel's Spider-Man per PS4, la software house mira a riportare i giocatori tra i grattacieli di New York, grazie al suo Marvel's Spider-Man 2. E a dar forma all'avventura supereroistica, si aggiunge ora un nuovo talento: la scrittrice Brittney M. Morris. Autrice di romanzi molto apprezzati, quali The Cost of Knowing, Jump e Slay, quest'ultima ha già avuto modo di confrontarsi con l'immaginario di Spider-Man.

In occasione del debutto di PlayStation 5, Brittney M. Morris ha infatti firmato il fumetto prequel di Marvel's Spider-Man: Miles Morales, intitolato Marvel's Spider-Man: Miles Morales - Wings of Ruin. La scrittrice non è nuova nemmeno al mondo dei videogiochi, vista la sua precedente collaborazione con il team di Subnautica: Below Zero, al quale ha contribuito come Narrative Designer. Con il medesimo ruolo, Brittney M. Morris è ora pronta ad arricchire la New York del futuro Marvel's Spider-Man 2.



Al momento, lo ricordiamo, l'esclusiva Sony è priva di una data di lancio ufficiale, con il debutto del gioco ancora fissato per un generico - e lontano - 2023.