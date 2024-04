Marvel's Spider-Man 2 si aggiorna: quali sono le novità dell'update di aprile?

Incuranti dei leak sul villain del DLC di Marvel's Spider-Man 2, i ragazzi di Insomniac Games solleticano il senso di ragno degli emuli di Peter Parker e Miles Morales invitandoli a scaricare l'aggiornamento 1.002.003 su PlayStation 5: quali sono le novità dell'ultimo update?

In rollout su PS5 da oggi, giovedì 18 aprile, la patch di Marvel's Spider-Man 2 si premura di migliorare la stabilità del gioco intervenendo su alcune delle problematiche più segnalate dalla community. Una volta installato, l'update risolve ad esempio i glitch grafici ravvisati in alcuni elementi estetici dei costumi di Peter e Miles.

Di particolare interesse è poi l'intervento compiuto dai programmatori di Insomniac per ovviare ai problemi emersi con la scomparsa degli slot di salvataggio e con l'opzione che chiedeva erroneamente agli utenti di iniziare una nuova partita invece di caricare il salvataggio di una partita New Game Plus di Spider-Man 2.

Vengono inoltre risolti diversi bug e glitch nella gestione degli elementi integrati nella Photo Mode, nell'utilizzo combinato dei tasti L1+R1 e nella progressione delle sfide da completare in alcune missioni. Spazio infine a dei miglioramenti generali alla stabilità, con la chiusura degli errori che comportavano crash e rallentamenti vari nel corso della partita.

In calce alla notizia trovate il link alla pagina di supporto ufficiale di Insomniac Games con le note complete dell'ultima patch, ma prima vi invitiamo a restare sui lidi di Everyeye.it per leggere questo nostro speciale su Marvel's Spider-Man 2, i migliori segreti e le citazioni nascoste.

