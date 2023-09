Marvel's Spider-Man 2: le Ali di Ragnatela faciliteranno il viaggio rapido

Dopo il ricco trailer di Marvel's Spider-Man 2 dallo State of Play che ci presenta in tutto il suo splendore l'open-world del gioco. Stando a Bryan Intihar, Senior creative director di Insomniac Games, la mappa è "grande quasi il doppio della precedente". Per favorirne l'esplorazione, sono state fatte alcune utili aggiunte nel gameplay.

La mappa di gioco includerà due ulteriori quartieri di New York (il Queens e Brooklyn). Potremo, inoltre, esplorare nuove località nel sequel di Spidey, tra cui la vecchia scuola di Peter Parker, la Midtown High, e l'attuale scuola di Miles Morales, la Brooklyn Visions Academy, comparsa anche in Spider-Man: Un nuovo universo.

Nel gioco potremo liberamente passare da un supereroe all'altro in tutta scioltezza. Marvel's Spider-Man 2, infatti, contempla un sistema di viaggio rapido che ci consente di planare sopra i grattacieli di New York in modo ancora più veloce rispetto al passato, affidandoci alle nostre Ali di Ragnatela.

Potremo perlustrare le varie località con lo Spider-Man che preferiamo, perché il passaggio da un eroe all'altro è, come spiega Intihar stesso, "quasi istantaneo grazie alla potenza di Playstation 5". Dall'ultimo trailer, inoltre, sappiamo che ci saranno nuovi costumi e nuove abilità.

Insomma, sono molte le novità che ci attendono in questa nuova avventura. A tal proposito, vi ricordiamo che abbiamo giocato a Marvel's Spider-Man 2 e presto vi racconteremo tutto.