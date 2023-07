Marvel's Spider-Man 2 ambientato 9 mesi dopo Miles Morales: nuovi dettagli sulla trama

Al Comic-Con di San Diego è stato mostrato il nuovo story trailer di Marvel's Spider-Man 2, che ci ha permesso di vedere in azione il temibile Venom. Insomniac Games ne ha quindi approfittato per rivelare sempre più dettagli sulla narrativa della nuova avventura in esclusiva per PlayStation 5.

Anzitutto, Marvel's Spider-Man 2 sarà ambientato nove mesi dopo le vicende di Marvel's Spider-Man Miles Morales: nel periodo di tempo trascorso tra i due giochi, Peter e Miles hanno continuato a lavorare assieme per proteggere New York, divenendo così una squadra ben oliata e molto affiatata. Al tempo stesso, però, entrambi sono alle prese con problemi personali che vanno talvolta ad influire sul loro impegno come protettori della città.

"All'inizio della nostra storia, i nostri Spider-Man sono al massimo della forma, ma sia Peter Parker che Miles Morale affrontano i propri problemi personali", spiega il senior narrative director Jon Pacquette, che prosegue: "Miles prova a cercare il tempo per scrivere la sua lettera di ammissione al college, ma finisce con il procrastinare continuamente per concentrarsi sul suo lavoro da Spider-Man. Nel mentre Peter è sommerso dai pagamenti richiesti per la casa di sua zia May, che non vuole assolutamente vendere essendoci estremamente legato. E proprio come Miles, Peter prova senza successo a bilanciare le sue numerose responsabilità. MJ vuole aiutare Peter con il mutuo, ma il suo lavoro è a rischio ora che J. Jonah Jameson è tornato al Daily Bugle pronto a rivoluzionarlo. I nostri eroi sono arrivate ad un grosso bivio con futuri incerti e difficili decisioni da prendere".

Insomniac si concentra anche sulla figura di Venom, che sarà fortemente centrale all'interno dell'avventura. "La nostra filosofia è sempre stata quella di rispettare la storia del franchise ed il DNA di Spider-Man, ma anche di non temere alcuni stravolgimenti. Lo stesso vale per un personaggio iconico come Venom", spiega il creative director Bryan Intihar aggiungendo che "mentre il look e molte delle sue abilità risulteranno familiari ai fan, nel gioco racconteremo una storia davvero unica su Venom che non vediamo l'ora tutti scoprano ad ottobre".

Anche Paquette dice la sua sul celebre personaggio: "Quando abbiamo deciso di plasmare la storia di Venom, sapevamo che avremmo effettuato alcuni cambiamenti. Le migliori storie sul simbionte hanno un'allegoria: abbiamo tutti un lato oscuro dentro di noi, ma cosa succede se prende il sopravvento? Con l'introduzione del simbionte nel nostro franchise, i nostri eroi sono costretti ad affrontare l'oscurità in ogni forma. Volevamo vederli cambiare sia dentro che fuori, e vedere che effetto fa su di loro. E quando Venom prende il controllo, scoprono il concreto pericolo di perdere loro stessi e coloro che amano".

Infine, per quanto riguarda il design di Venom, la senior art director Jacinda Chew rivela che "è stata una sfida trovare il giusto equilibrio tra gli elementi solidi e liquidi della struttura fisica di Venom, in quanto renderlo troppo acquoso lo avrebbe fatto sembrare debole, mentre renderlo troppo solido lo poteva trasformare in un semplice mostro tentacolare. Venom deve sembrare potente e semi-liquido al tempo stesso".

Gli sviluppatori hanno inoltre confermato che Marvel's Spider-Man 2 avrà un open world due volte più grande del primo gioco, aumentando così in maniera ancora più considerevole le elevate aspettative nei confronti dell'opera in arrivo su PS5 il prossimo 20 ottobre 2023.