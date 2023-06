Marvel's Spider-Man 2: una nuova ambientazione confermata dal PlayStation Store

Oltre ad aver fornito tutte le informazioni riguardanti le edizioni di Marvel's Spider-Man 2, la pagina PlayStation Store del titolo curato da Insomniac Games fornisce un'ulteriore anticipazione su quanto ci aspetta durante la nuova avventura che vivremo nei panni di Peter Parker e Miles Morales.

Come ci conferma la pagina PlayStation Store del gioco, Marvel's Spider-Man 2 includerà Coney Island tra le sue ambientazioni visitabili, celebre per dal suo parco divertimenti e dalla spiaggia. La descrizione presente sul PlayStation Store ci parla di "Grafica mozzafiato: esplora nuovi ambienti e luoghi meravigliosamente vivaci, tra cui Brooklyn e il Queens, Coney Island e altro ancora".

Quella di Coney Island è una zona popolare a New York, ed è precedentemente apparsa nel film MCU del 2017 Spider-Man: Homecoming, con Peter Parker che affronta il villain Vulture come parte del climax del film. Non è chiaro quali attività potranno fare i giocatori a Coney Island, ma tanto basta per confermarci che Marvel's Spider-Man 2 proporrà delle ambientazioni più diversificate rispetto al predecessore, che invece ci consentiva di volteggiare tra i grattaciali di Manhattan.

Nel mentre attendiamo il debutto fissato in esclusiva su PlayStation il 20 ottobre di quest'anno, Insomniac ha confermato che le skin della Deluxe Edition di Marvel's Spider-Man 2 non saranno ottenibili giocando.