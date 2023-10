Marvel's Spider-Man 2: annunciata una partnership con Adidas per sneakers esclusive

PlayStation, Adidas e Marvel hanno annunciato una nuova collaborazione a tema Marvel's Spider-Man 2, che vedrà Adidas lanciare una collezione di scarpe e altri capi d'abbigliamento dedicati al gioco di Insomniac Games.

Il motivo grafico di questa collezione riprende loghi e colori di Marvel's Spider-Man 2, la capsule collection comprende le sneaker Ultraboost J e Ultra 4D, le scarpe da calcio Adizero 2.0, magliette, felpe e altri capi tutti brandizzati Adidas.

I pezzi della Peter Parker Advanced Suit and Venom Collection saranno disponibili dal 20 ottobre sul sito di Adidas, sull'app ufficiale della casa tedesca e presso rivenditori selezionati negli Stati Uniti, al momento non ci sono invece conferme riguardo la disponibilità in Europa. Alcuni abbonati PlayStation Plus selezionati riceveranno una email per avere l'opportunità di acquistare in anticipo le Adidas Ultra 4D Advanced su adiClub.



Non è chiaro se le sneakers verranno prodotte in edizione limitata o se godranno di ampia distribuzione nei negozi e nei principali store online, al momento il lancio sembra essere previsto solamente in Nord America e Canada ma considerando la popolarità di Spider-Man, ci stupiremmo di non vederle presto arriva anche in Europa tramite i canali ufficiali di Adidas o presso catene come Foot Locker o JD.