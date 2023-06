Marvel's Spider-Man 2, aperti i preorder: prezzi di tutte le edizioni e come prenotarle

Come promesso qualche giorno fa, Sony ha ufficialmente dato il via alle prenotazioni di Marvel's Spider-Man 2, così che i giocatori possano accaparrarsi sin da subito una delle varie edizioni disponibili.

Standard Edition

La versione di base del gioco viene venduta al prezzo di 79,99 euro ed è possibile preordinarla sia in versione digitale sul PlayStation Store che in edizione fisica su uno dei tanti store online, incluso PlayStation Direct. L'acquisto dell'edizione standard permette di ottenere il pacchetto dei bonus pre-order che contiene i seguenti oggetti:

Costume aracno-cavaliere per Peter sbloccato da subito (include tre diverse varianti colorate)

Costume Shadow-Spider per Miles sbloccato da subito (include tre diverse varianti colorate)

Gadget Ragnatela traente sbloccato da subito

+3 Punti abilità.

Ecco di seguito i link per procedere con il pre-order:

Digital Deluxe Edition

Come suggerisce lo stesso nome, l'edizione Digital Deluxe viene venduta esclusivamente in formato digitale sul PlayStation Store al prezzo di 89,99 euro, ovvero solo 10 euro in più rispetto a quella standard. Questi sono tutti i contenuti extra per chi prenota questa edizione sul PS Store:

Tutti i bonus pre-order

Cinque costumi esclusivi per Peter

Cinque costumi esclusivi per Miles

Elementi extra per la modalità Foto

2 punti abilità

Ecco il link per preordinare questa versione del gioco sul negozio digitale Sony:

Collector's Edition

Esclusivamente in edizione fisica è invece disponibile al preorder la corposa Collector's Edition, che al prezzo di 249,99 euro permette di ottenere un codice per ottenere la versione Digital Deluxe, i bonus pre-order e una statua da 48 centimetri che raffigura i due Spider-Man (Miles Morales e Peter parker) mentre lottano contro Venom. Di seguito trovate il link per prenotare questa costosa edizione del gioco:

Vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile dal prossimo 20 settembre 2023 solo su PlayStation 5.