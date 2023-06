Marvel's Spider-Man 2 appare nel film Across the Spider-Verse! Ecco i due omaggi

"Il multiverso è un concetto di cui sappiamo spaventosamente poco", recita Doctor Strange in No Way Home (e negli innumerevoli meme che impazzano sui social), tuttavia dobbiamo ammettere che ce lo aspettavamo tutti quanti un omaggio al Marvel's Spider-Man di Insomniac nel nuovo film d'animazione Spider-Man: Across the Spider-Verse, anch'esso distribuito da Sony.

Guardando il nuovo film d'animazione non rimarrete affatto delusi, dal momento che ci sono ben due riferimenti alla serie di videogiochi esclusiva PlayStation. Prima di procedere alla loro descrizione, vogliamo tuttavia dare il tempo a coloro i quali non vogliono rovinarsi la sorpresa di interrompere la lettura. Si, ce l'abbiamo con voi: se non vi piacciono gli spoiler avete tutta la nostra comprensione, ma vi consigliamo di filare via prima che si troppo tardi!

Procediamo con ordine. Il primo riferimento può essere trovato nelle fasi iniziali del film: dopo il suo primo incontro con The Spot, Miles Morales torna nella sua stanza, dove trova il suo amico Ganke intento a giocare a Marvel's Spider-Man 2 su una PlayStation 5! Durante il film è dunque possibile apprezzare un breve spezzone di gameplay inedito che vede Peter Parker nella sua nuova Advanced Suit - già vista nel trailer dell'annuncio di Marvel's Spider-Man 2 del 2021 - darle di santa ragione ad un gruppo di nemici su un tetto.

In aggiunta, Spider-Man: Across the Spider-Verse prevede anche un'apparizione del Peter Parker dei videogiochi, ampiamente giustificata con il concetto di multiverso attorno al quale ruota la pellicola. L'incontro avviene quando Miles approda nel Quartier Generale degli Spider-Man su Terra-928: la guida, ad un certo punto, indica le fotografie dei "ragazzi del videogioco", con una che riporta chiaramente la descrizione "Insomniac Spider-Man of Earth-1048". A quel punto l'Insomniac Spider-Man reagisce chiedendo "Stai parlando con me?" con la voce di Yuri Lowenthal, l'attore che interpreta Peter Parker nei videogiochi per PlayStation. Più avanti, inoltre, Insomniac Spider-Man si unisce all'inseguimento di Miles assieme a tutti gli altri Spider-Man.

Si tratta di due riferimenti indubbiamente graditi ai giocatori PlayStation, che a questo punto sono legittimati ad aspettarsi anche una collaborazione in senso contrario, magari tramite l'apparizione dei costumi di Across the Spider-Verse in Marvel's Spider-Man 2! Ci sembra davvero una bella prospettiva, che ne pensate?