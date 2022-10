Marvel's Spider-Man 2 arriva nel 2023: niente posticipi, parola di Insomniac

Mentre in rete trovano spazio diverse voci di corridoio legate ad un possibile rinvio strategico del chiacchierato PlayStation Showcase di ottobre, dai PlayStation Studios arrivano rassicurazioni sulle produzioni Sony già annunciate.

Gli autori di Insomniac Games, in particolare, rassicurano il pubblico in merito allo stato dei lavori di Marvel's Spider-Man 2. Annunciato ormai da oltre un anno e poi sparito dai radar, il sequel dell'apprezzato Marvel's Spider-Man è ancora avvolto da grande riserbo. Una circostanza che, stando alle parole della software house, non dovrebbe però preoccupare gli appassionati in attesa di tornare a compiere acrobazie tra i grattacieli della New York videoludica.

Con il Tweet che trovate in calce, Insomniac Games garantisce infatti di star "facendo buoni progressi" con la realizzazione del gioco e di essere ancora intenzionata a rendere disponibile Marvel's Spider-Man 2 nel corso del 2023. Al momento dunque non sembra essere in programma alcun posticipo dell'avventura di Peter Parker e Miles Morales, che dovrebbe trovare spazio in esclusiva su PlayStation 5 nel corso del prossimo anno. "Mostrare giochi richiede tempo, sforzi, risorse e coordinazione", conclude la software house.



In attesa di maggiori dettagli sul destino di Marvel's Spider-Man 2, ricordiamo che Insomniac Games sta portando avanti anche lo sviluppo di Marvel's Wolverine.