Marvel's Spider-Man 2: arriva un nuovo glitch di Venom, ma è molto pericoloso

Come vi avevamo detto qualche settimana fa, l'ultima patch di Marvel's Spider-Man 2 ha rimosso un trucco segreto amatissimo dai giocatori dell'esclusiva PlayStation 5. A distanza di pochi giorni, però, qualcuno ha già scoperto un altro sistema per replicare il glitch, sebbene sia preferibile non provarci.

Prima di proseguire nella lettura, vi ricordiamo che ogni dettaglio sul glitch contiene informazioni sulle fasi avanzate del gioco Insomniac Games e vi è quindi un grosso rischio spoiler per chi non ha ancora finito l'avventura di Peter Parker e Miles Morales.

Come ricorderete, il primo glitch permetteva ai giocatori di mantenere il controllo di Venom dopo la missione che lo vede come protagonista. Se il problema di cui vi abbiamo parlato in passato - ormai risolto - si limitava a sbloccare il personaggio e a consentire al giocatore di esplorare la mappa, il nuovo glitch garantisce anche la possibilità di completare le attività secondarie.

Per quanto allettante, però, l'attivazione del glitch non solo è potenzialmente pericolosa per i progressi, che rischiano di corrompersi, ma potrebbe persino danneggiare la console di ultima generazione Sony. Il procedimento, che non vi spiegheremo per evitare che qualcuno possa replicarlo, richiede anche la rimozione del cavo d'alimentazione dalla PlayStation 5 in funzione, un'azione assai rischiosa.

In ogni caso è molto probabile che gli sviluppatori pubblicheranno a breve un nuovo update per mettere una pezza al problema ed impedire che qualche utente possa mettere a repentaglio la console per prendere il controllo di Venom.

Nel frattempo, vi ricordiamo che è sempre più probabile l'arrivo di un'espansione legata a Venom per Marvel's Spider-Man 2.