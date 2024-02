Marvel's Spider-Man 2, arriva il New Game Plus! Insomniac fissa la data del nuovo Update

A nemmeno ventiquattr'ore di distanza dalle ultime dichiarazioni di Insomniac sul New Game Plus di Marvel's Spider-Man 2, la sussidiaria californiana dei PlayStation Studios si riaffaccia sui social per annunciare la data di lancio di questo importante Update gratuito.

Dalle colonne di Twitter/X, il team social di Insomniac soddisfa la curiosità degli appassionati dell'avventura open world in esclusiva PlayStation 5 fissando per il prossimo mese l'arrivo dell'attesissimo update che porterà in dote il New Game Plus.

La data che Insomniac ci invita a cerchiare sul calendario è giovedì 7 marzo, ma non solo. Stando sempre a quanto riferito dalla software house statunitense, insieme al New Game Plus (e con esso alla possibilità di reiniziare l'avventura senza perdere i potenziamenti e le abilità ottenute nella cosiddetta 'prima run') nell'aggiornamento gratuito di Marvel's Spider-Man 2 ci sarà spazio anche per nuovi costumi e "altre sorprese" non meglio precisate.

In attesa di scoprire cosa bolle in pentola dalle parti di Insomniac, invitiamo tutti i fan di Peter Parker e Miles Morales a restare su questi lidi per leggere la nostra recensione di Marvel's Spider-Man 2, un sequel spettacolare oltre ogni limite.