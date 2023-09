Marvel's Spider-Man 2 sta per arrivare, mancano poche settimane: siete pronti?

Non c'è che dire: l'attesa dietro l'uscita del prossimo titolo supereroistico targato Insomniac Games è alle stelle, complice l'ondata di informazioni pubblicate dalla software house che mostra un Marvel's Spider-Man 2 al top su PS5 con l'SSD , DualSense, Ray-Tracing e chi più ne ha, più ne metta. Il day-one si avvicina, finalmente!

Mancano solo tre settimane all'uscita del terzo capitolo della serie, previsto per il 20 ottobre 2023. Siete impazienti di provarlo con mano? Giocherete Marvel's Spider-Man 2 dal giorno di lancio, o attenderete prima di dondolarvi con le vostre ragnatele tra i palazzi della magnifica ed incantevole New York? "Oscilla, salta e utilizza le ragnatele per viaggiare nella New Tork della Marvel, passando rapidamente da Peter Parker a Miles Morales per vivere storie diverse e usare nuovi poteri epici, mentre l'iconico cattivo Venom minaccia di distruggere le loro vite, la loro città e le persone che amano".

Insomniac Games ha dato vita a quella che, a primo acchito, sembrerebbe essere l'avventura di Peter Parker e Miles Morales dal più grande potenziale tecnico e ludico. Però, prima di raccontarvi del nostro viaggio più nel dettaglio, bisogna attendere un po' di tempo: stiamo giocando a Marvel's Spider-Man 2 e la recensione sarà online il 26 ottobre qui su Everyeye. Non perdetevi i nostri contenuti a tema Marvel's Spider-Man 2 e non solo. Fino al momento dell'arrivo delle opinioni finali e del day-one, vi invitiamo a risponderci qui sotto alle domande di cui sopra con un commento nell'apposita sezione.