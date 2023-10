Marvel's Spider-Man 2: arriverà uno spin-off su Venom? Risponde Insomniac

In attesa di poter mettere le mani su Marvel's Spider-Man 2, in uscita domani, i giocatori si stanno chiedendo se prima o poi arriverà uno spin-off della serie interamente dedicato a Venom. A tal proposito, gli sviluppatori hanno di recente parlato di questa eventualità.

Nel corso di un'intervista ai microfoni di Insider, il senior narrative director Jon Paquette ha risposto all'annosa questione: ci sarà mai uno spin-off su Venom in stile Marvel's Spider-Man Miles Morales?

Ecco di seguito la risposta dello sviluppatore di Insomniac Games:

"Ti spiego come stanno le cose. Per il momento siamo concentrati su Spider-Man 2 e ciò che faremo sarà monitorare le reazioni dei fan. Ascoltiamo gli appassionati e facciamo sempre in modo di accontentare le loro richieste. Dopo che ci saremo presi del tempo per riposare, discuteremo di questo genere di cose."

Insomma, per il momento non sembra esserci nulla del genere in cantiere, ma se i fan lo chiederanno a gran voce è probabile che nei prossimi anni vedremo arrivare sul mercato un episodio minore della serie incentrato esclusivamente sul grosso mostro, proprio come accaduto nel 2020 con l'acclamato gioco a tema Miles Morales.

Avete già dato un'occhiata alla nostra recensione di Marvel's Spider-Man 2, l'attesa esclusiva PlayStation 5?