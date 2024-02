Marvel's Spider-Man 2: è in arrivo il primo pacchetto di skin a pagamento

Nel corso del pomeriggio, Insomniac Games ha finalmente svelato maggiori dettagli sul prossimo aggiornamento di Marvel's Spider-Man 2, il quale introdurrà il New Game Plus e tante altre novità. Oltre alla patch, l'esclusiva PlayStation 5 riceverà anche un pacchetto di contenuti aggiuntivi a pagamento.

Stiamo parlando del pacchetto costumi Fly N’ Fresh, che permetterà ai giocatori di ottenere i seguenti oggetti:

Costume Fly per Peter

Costume Fresh per Miles

10 adesivi modalità foto

2 cornici modalità foto

Il prezzo di questo bundle sarà di 4,99 euro e potrà essere acquistato sul PlayStation Store nel periodo compreso fra il 7 marzo 2024 ed il 5 aprile 2024. Il motivo per cui la vendita del DLC è limitata a questa finestra di tempo è molto semplice: si tratta di un accesso anticipato ai contenuti i cui ricavi (fino al raggiungimento del milione di dollari) verranno inviati a Gameheads, che si occupa di progetti per l’emancipazione dei giovani svantaggiati economicamente e per estrazione etnica. Sebbene non sia chiaro, sembrerebbe quindi che i contenuti verranno distribuiti a tutti in via gratuita dal prossimo 6 aprile 2024.

Prima di lasciarvi al trailer di questo contenuto aggiuntivo, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare i dettagli sulla data d'uscita del New Game Plus in Marvel's Spider-Man 2.