Marvel's Spider-Man 2 in arrivo su PS5? Miles Morales pubblica e poi cancella una foto

Dopo il grande successo di Marvel's Spider-Man su PlayStation 4 e la decisione di Sony di accompagnare il debutto di PlayStation 5 con Marvel's Spider-Man: Miles Morales, potrebbe già essere giunto il momento per il supereroe Marvel di tornare a calcare la scena videoludica.

Ad aver forse offerto un interessante indizio in tal senso è l'attore Nadji Jeter, interprete che presta le proprie fattezze al personaggio di Miles Morales. Nel corso della mattinata di mercoledì 14 luglio, quest'ultimo ha infatti condiviso con i propri fan un dietro le quinte tratto da una sessione di motion capture. Lo scatto fotografico non offriva molti dettagli, con un inquadratura riservata al solo volto dell'attore. Nonostante ciò, dopo solo pochi minuti dalla pubblicazione dell'immagine sul proprio account Instagram, Nadij Jeter ha rapidamente provveduto a rimuovere il post.

Una dinamica che, come prevedibile, non è sfuggita agli occhi degli appassionati, che hanno rapidamente ipotizzato una gaffe da parte dell'attore, che potrebbe aver offerto con troppo anticipo un indizio sul suo rientro negli studi di Insomniac Games. Inevitabilmente, il pensiero della community si è rivolto all'unanimità al possibile imminente annuncio di Marvel's Spider-Man 2 per PS5, protagonista di rumor e indiscrezioni da ormai diverso tempo.



Per il momento, ovviamente, la vicenda non rappresenta una prova schiacciante dell'esistenza del gioco. Di recente, peraltro, gli annunci di lavoro pubblicati dal team Sony suggerivano una Insomniac Games al lavoro su un titolo multiplayer.