Marvel's Spider-Man 2: l'attrice di Mary Jane vittima di stalking, lo sfogo rivolto ai fan

L'attrice di Mary Jane in Marvel's Spider-Man 2, che prima del lancio aveva attirato su di sé alcune critiche da parte della fanbase, si sfoga contro la fanbase dell'arrampicamuri. A quanto pare, alcuni follower hanno stalkerizzato l'attrice nel corso del weekend, mettendola comprensibilmente a disagio.

Stando a quanto riportato sui suoi profili social, Stephany Tyler Jones ha ricevuto dei messaggi vocali inquietanti da parte di alcuni fan di Marvel's Spider-Man 2, con alcuni di essi che l'hanno persino cercata sul suo posto di lavoro. Questo la replica perentoria dell'attrice:

"Apprezzo l'amore per il mio ruolo nei giochi di Spider-Man e il feedback positivo che la mia versione di MJ ha ottenuto nel corso degli anni. Tuttavia, non sono più un'attrice o modella che fa attivamente audizioni. Gli scatti che faccio ora sono puramente uno sbocco creativo per me stesso e un modo per collaborare con gli amici che amo.

Durante il fine settimana, alcuni follower hanno oltrepassato i confini. Uno è arrivato addirittura al punto di chiamare il mio posto di lavoro e lasciare più messaggi vocali chiedendomi di parlare con me e di richiamare, il che è inaccettabile e considerato stalking. La mia pagina sulla cura della pelle non è per i fan di Spider-Man o MJ. La conclusione è che stamattina sono entrato al lavoro e mi sono sentita insicura e a disagio nel sentire quei messaggi vocali. Per favore rispettate il fatto che sono un essere umano che cerca di guadagnarsi da vivere proprio come voi, e chiedo gentilmente che i confini non vengano oltrepassati. Ai messaggi non verrà data risposta, vi bloccherò se mi mettete a disagio e potrete smettere di seguirmi se questo vi delude. Grazie".

Naturalmente, la speranza è che il messaggio sia stato recepito e che casi di questo genere non si ripetano in futuro e che Stephany Tyler Jones possa tornare a vivere una vita serena, sia nell'ambito professionale che in quello privato.