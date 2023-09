Marvel's Spider-Man 2 tra Audio 3D e Dolby Atmos: parla Insomniac Games

Marvel's Spider-Man 2 punta a sfruttare al meglio le capacità tecniche di PlayStation 5 in ogni ambito. Oltre alla conferma che Marvel's Spider-Man 2 andrà a 30, 40 e 60fps, Insomniac Games si sofferma anche sulle caratteristiche audio della sua nuova opera, che puntano ad offrire la massima immersione possibile durante la partita.

Lo studio californiano rivela che nel nuovo Marvel's Spider-Man verranno utilizzati sia Dolby Atmos che l'Audio 3D. Per quanto riguarda Dolby Atmos, la sua implementazione è stata ufficializzata da uno sviluppatore di Insomniac Games rispondendo ad un fan su ResetERA, rivelando inoltre che "abbiamo mixato anche i filmati in Atmos", pur precisando di non avere certezze su come la tecnologia verrà effettivamente implementata durante le fasi di gameplay.

Passando invece all'Audio 3D, maggiori informazioni sono state fornite da Mike Fitzgerald, Director of core tecnology di Insomniac, nel corso di un'intervista con IGN.com: "Posso dire che il nostro team audio lavora con la pipeline Audio 3D già da un po' di tempo su PS5 ed ha capito come sfruttarlo davvero bene, e si avvicinano alla progettazione degli effetti sonori per le missioni del gioco in un modo nuovo tramite l'ambisonics e l'audio posizionale per un numero ancora maggiore di oggetti presenti in scena. Dunque per esempio, se vi trovate al centro dell'area della Fondazione Emily-May e ci sono persone su più balconi e dietro di voi, potete sentire da dove proviene ogni rumore con un effetto ancora migliore rispetto a quanto fatto nei nostri giochi precedenti".

Oltre ad un comparto audio ancora più realistico e credibile rispetto al passato, Marvel's Spider-Man 2 avrà il Ray Tracing attivo in tutte le modalità grafiche presenti, ad ulteriore prova dell'enorme impegno che la compagnia ha messo sul fronte tecnico del suo nuovo gioco.