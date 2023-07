Da Marvel's Spider-Man 2 ad Avatar: 13 giochi imperdibili in arrivo su PS5

Il 2023 finora ci ha offerto diversi giochi di spessore e qualità, ma non è ancora finito e ci sono ancora diverse sorprese in arrivo. Attraverso un nuovo post, il PlayStation Blog ci ricorda 13 giochi da non perdere in arrivo nella seconda metà dell'anno su PS5 e PS4.

Il Blog parte con il più vicino di questi, Immortals of Aveum prodotto da Electronic Arts, in arrivo il 22 agosto, mentre una settimana dopo sarà la volta di Armored Core 6 Fires of Rubicon, il nuovo capitolo della serie From Software a base di mech (l'avete visto l'ultimo video-gameplay di 12 minuti di Armored Core 6?). A fin agosto è il turno di Goodbye Volcano High, avventura narrativa con protagonisti dinosauri antropomorfi, e di Sea of Stars, promettente RPG a turni.

Il 6 settembre è la volta di un altro atteso gioco di ruolo, Baldur's Gate III, mentre il 14 dello stesso mese c'è spazio per Ubisoft con il suo The Crew Motorfest. Cinque giorni dopo arriva un altro dei giochi più promettenti dell'annata, Mortal Kombat 1, che lascerà poi spazio subito dopo ad Eternights, avventura che mescola azione e romanticismo.

Si passa poi ad ottobre, che si prospetta davvero ricco: il 12 del mese c'è l'esordio di Assassin's Creed Mirage, mentre il 17 tocca ad Alan Wake II intrattenere i giocatori. Il pezzo PlayStation più forte atteso per il 20 ottobre è però Marvel's Spider-Man 2, esclusiva PS5 targata Insomniac Games pronta a regalarci una nuova avventura nei panni del'amichevole Uomo Ragno di quartiere (non perdetevi tutti i dettagli su Marvel's Spider-Man 2 emersi al Comic-Con).

Spazio infine per le ultime grosse cartucce: Like A Dragon Gaiden esordisce a novembre, mentre Avatar Frontiers of Pandora promette di chiudere al meglio il 2023 non appena disponibile a dicembre. Vero, molti di questi giochi sono in realtà multiformato ed in arrivo anche su Xbox e PC, ma ciò non toglie che gli appassionati PlayStation avranno tantissimo con cui intrattenersi nei prossimi mesi.

Qual è il gioco che attendete di più nella seconda metà del 2023?