Marvel's Spider-Man 2 avrà 30, 40 e 60fps su PS5: primi dettagli sulle risoluzioni

Oltre aver precisato che il Ray Tracing sarà attivo in tutte le modalità di gioco, Insomniac Games offre ulteriori dettagli riguardo alle opzioni con cui i possessori di PlayStation 5 potranno sbizzarrirsi in Marvel's Spider-Man 2.

Come specificato dal director of core technology Mike Fitzgerald ai microfoni di IGN.com, Marvel's Spider-Man 2 offrirà una modalità "Grafica" a 30 fps, una modalità "Prestazioni" a 60 fps e una modalità framerate elevato a 40 fps dedicata ai pannelli con supporto ai 120 Hz. Confermata anche la presenza del VRR, che contribuirà ad una fluidità di gioco ancor maggiore.

Fitzgerald non specifica quale sarà la risoluzione prescelta di queste modalità, ma sappiamo per certo che sarà sempre dinamica. Ad Insomniac "piace che la risoluzione sia dinamica e quindi abbiamo una soluzione di anti-aliasing temporale piuttosto robusta che ci consente scalarla su e giù". Come dicevamo in apertura, ognuna di queste modalità offrirà il Ray Tracing, elemento che potrebbe diventare fondamentale per l'impatto visivo generale dell'action-adventure. In attesa di conoscere ulteriori dettagli, è incoraggiante sapere già da ora che ognuno potrà optare per il tipo di esperienza più congeniale alle proprie esigenze.

Marvel's Spider-Man 2 è tornato grande protagonista durante lo State of Play di settembre, con cui Sony ha offerto nuovamente un assaggio dell'attesissima esclusiva PS5. Per un approfondimento completo, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Marvel's Spider-Man 2.