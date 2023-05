Marvel's Spider-Man 2 avrà o no la co-op? Insomniac toglie ogni dubbio

Gli indizi disseminati dall'attore Nadji Jeter parlano della presenza di una componente cooperativa all'interno di Marvel's Spider-Man 2, ma ad intervenire sulla questione sono arrivati direttamente gli sviluppatori dell'action-adventure supereroistico per PlayStation 5.

Rispondendo ad un utente che chiedeva eventuali conferme riguardanti una modalità, o comunque degli elementi legati alla co-op presenti in Marvel's Spider-Man 2, Insomniac Games ha precisato in maniera piuttosto secca ed inequivocabile che il titolo sarà interamente incentrato sul single player.



"No!", esclama l'account Twitter di Insomniac nel post che trovate più in basso. "È un'epica avventura per giocatore singolo", ci viene brevemente confermato dallo studio first party di Sony. Le dichiarazioni non sembrano lasciare spazio ad interpretazioni e, a meno di risvolti inaspettati, non ci sarà quindi la possibilità di volteggiare per i grattaciali di NY affiancati da un compagno.

La notizia ha immediatamente diviso la fanbase, con alcuni che si dicono sollevati che gli sforzi del team di sviluppo siano interamente rivolti ad una campagna esclusivamente single player, ed altri che invece avrebbero eccome gradito la possibilità di affrontare delle missioni in co-op. Voi cosa ne pensate? Vi sarebbe piaciuta la cooperativa tra le novità di Marvel's Spider-Man 2?

Sony ha specificato che Marvel's Spider-Man 2 sarà pura next-gen su PS5, un titolo senza compromessi tecnici.