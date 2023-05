Marvel's Spider-Man 2 avrà la cooperativa? Chiari indizi dall'attore di Miles Morales

L'attore che interpreta Miles Morales, Nadji Jeter, potrebbe aver svelato in anticipo una delle tante sorprese del PlayStation Showcase, ovvero la presenza di una modalità cooperativa nell'attesissimo Marvel's Spider-Man 2 in esclusiva PS5.

Scambiando quattro chiacchiere con gli spettatori dell'ultimo evento di SacAnime, l'interprete di Miles Morales ha candidamente ammesso che nella prossima avventura di Insomniac Games ci sarà spazio per una modalità cooperativa (al minuto 5:00 del video che trovate in calce alla notizia potete ascoltare le anticipazioni di Nadji Jeter sulla coop di Spider-Man 2).

Sempre nel corso dell'evento di SacAnime, Jeter ha fornito delle indiscrezioni sull'esperienza acquisita da Miles Morales, spiegando ad esempio che potrà sfruttare le ragnatele in modi ancora più originali e fantasiosi tanto nelle fasi di combattimento quanto nelle evoluzioni tra i grattacieli. E per non farsi mancare nulla, l'interprete di Miles Morales ha preannunciato la presenza di numerosi simbionti in funzione della battaglia da combattere contro Venom.

A questo punto non ci resta che attendere fino alla sera di mercoledì 24 maggio per assistere allo spettacolo digitale approntato da Sony con il nuovo PlayStation Showcase, una finestra aperta sul futuro di PlayStation 5 e PSVR2. Nel frattempo, vi lasciamo al nostro approfondimento sulla storia di Venom nei videogiochi di Spider-Man.