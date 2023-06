Marvel's Spider-Man 2 avrà una demo? Brutte notizie da Insomniac Games

Gli estimatori dei due precedenti capitoli della serie preordineranno e compreranno Marvel's Spider-Man 2 per PS5 a scatola chiusa, tuttavia lì fuori ci sono anche tanti nuovi giocatori che non hanno mai avuto modo di impersonare i ragnetti di Insomniac Games. A questi potrebbe tornare comoda una demo gratuita, ma purtroppo non saranno accontentati.

Rispondendo ad un giocatore desideroso di informazioni sull'argomento, i responsabili social dello studio californiano hanno confermato che non c'è alcun piano per la pubblicazione di una demo gratuita di Marvel's Spider-Man 2. La notizia non giunge del tutto inaspettata, sia perché parliamo di un prodotto open-world, che necessiterebbe di molte risorse per poter essere ridotto in demo, sia perché Insomniac Games non è solita offrire versioni dimostrative dei proprio giochi, Spider-Man inclusi. Una prova a tempo limitato della versione completa del gioco potrebbe senz'altro essere proposta in futuro agli abbonati a PlayStation Plus Premium, ma suggeriamo di non attenderla a stretto giro.

Se rientrate nel gruppo di videogiocatori già convinti dell'acquisto, allora segnaliamo che ieri 16 giugno sono ufficialmente cominciati i preordini di Marvel's Spider-Man 2. Sono ben tre le edizioni disponibili alla prenotazione, ossia Standard, Digital Deluxe e Collector's Edition, con tanto di bonus per chi decide di effettuare il preacquisto. Si parte dai 79,99 euro della Standard Edition, si passa per gli 89,99 euro della Digital Deluxe Edition e si arriva ai 249,99 euro della Collector's Edition, che ha una statua di circa 48 cm con i due Spider-Man alle prese con Venom ma non il disco fisico del gioco .