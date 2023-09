Marvel's Spider-Man 2 avrà DLC o espansioni scaricabili?

Marvel's Spider-Man 2 esce il 20 ottobre solo su PlayStation 5, sul gioco di Insomniac Games però ci sono ancora tante cose da scoprire: ad esempio, sono previsti DLC o espansioni post lancio? Facciamo chiarezza sull'argomento.

Al momento, Insomniac non ha ancora svelato i piani per il supporto post lancio della nuova avventura di Peter Parker e Miles Morales, dunque ogni ipotesi potrebbe essere valida. DLC cosmetici come skin e tute sono certamente probabili (sia gratis che a pagamento) mentre è più incerto l'arrivo di una espansione come accaduto nel caso de La città che non dorme mai del primo Marvel's Spider-Man.

Sony sembra lasciare massima libertà in tal senso ai suoi team interni: se Guerrilla Games ha pubblicato una espansione per Horizon Zero Dawn e Horizon Forbidden West, lo stesso non è accaduto per God of War e God of War Ragnarok ad esempio, di conseguenza non è semplice fare delle ipotesi.

Un contenuto aggiuntivo per la storia è possibile ma non sicuro, al momento non ci sono informazioni su Season Pass che diano accesso a questo tipo di espansioni. Diverso il discorso invece, come anticipato, per DLC estetici come nuovi outfit e accessori per Peter e Miles, come magliette, tute e cappellini.