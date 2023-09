Marvel's Spider-Man 2 ha la modalità Performance?

Marvel's Spider-Man 2 sembra promette faville non solo sul fronte ludico e narrativo, ma anche sul piano tecnico, dove punta a sfruttare al meglio le capacità di PlayStation 5. Ma oltre alla modalità Qualità a 30fps e con Ray Tracing attivo, ci sarà anche una modalità Performance a 60fps?

La risposta arriva dal nostro provato di Marvel's Spider-Man 2 e ci sono ottime notizie: il nuovo Action/Adventure di Insomniac Games offrirà al lancio anche la modalità Performance, che permetterà a chiunque lo voglia di dare priorità al framerate e godersi così il gioco con un ritmo ancora maggiore a fronte di qualche sacrificio in termini grafici, rinunciando ad esempio al Ray Tracing.

"Noi abbiamo giocato in modalità qualità a 30 fps (quella Performance sarà disponibile al lancio) il che significa con Ray Tracing attivo. I riflessi in tempo reale sulle vetrate dei palazzi e le tante pozzanghere si sono rivelati definiti e convincenti, in grado di arricchire strade e quartieri mai così vivaci, brulicanti di auto e pedoni impegnati nelle loro attività quotidiane", si legge nel nostro articolo a conferma della presenza dell'opzione Performance, pur sottolineando al tempo stesso l'ottima implementazione del Ray Tracing nella modalità Qualità.

Scopriamo infine quanti costumi si possono sbloccare in Marvel's Spider-Man 2, che promettono di essere piuttosto numerosi.