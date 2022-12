Marvel's Spider-Man 2 e azione a tutto spiano: Venom lo paragona a Miles Morales

Dopo il piccolo inganno di Tony Todd ai fan in attesa di Marvel's Spider-Man 2, l'interprete di Venom torna a parlare del prossimo titolo di Insomniac Games.

Intervistato dal content creator attivo su YouTube come Deeper Depths, il noto attore ha infatti invitato il pubblico ad attendersi una produzione densa di sequenze spettacolari. Per rendere l'idea, Tony Todd ha in particolare citato una scena tratta da Marvel's Spider-Man: Miles Morales. Nel corso di quest'ultima, i protagonisti inseguono Rhyno attraverso le strade di New York, seminando il caos attraverso la Grande Mela. "Ecco come sarà", ha poi concluso l'attore scritturato per Marvel's Spider-Man 2. "A Venom non interessa un accidenti del fatto che il titolo del gioco abbia Spider-Man per protagonista!".



Sembra dunque che Venom sia pronto a contendere il palco a Peter Parker all'interno del prossimo gioco sviluppato da Insomniac Games. Realizzato dal team in esclusiva per PlayStation 5, Marvel's Spider-Man 2 dovrebbe aggiungersi al catalogo della console nel corso del 2023. Al momento, manca una data di lancio specifica, ma di recente la software house, parte dei PlayStation Studios, ha ribadito con forza che Marvel's Spider-Man 2 non subirà posticipi e vedrà invece la luce su PS5 puntuale entro la fine del prossimo anno.