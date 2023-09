Marvel's Spider-Man 2: bella New York, ma manca di nuovo il Chrysler Building

Le nuove immagini della New York di Marvel's Spider-Man 2 mostrano alcune delle location che possiamo visitare nel gioco, tra cui Brooklyn e Coney Island. Manca però (ancora una volta) un edificio iconico della Grande Mela...

Parliamo del Chrysler Building, grattacielo stile Art Deco a East Side Manhattan, attrazione piuttosto popolare della città, che però non sarà presente nel nuovo gioco dell'Uomo Ragno in uscita a ottobre.

Il Chrysler Building era presente nel primo Marvel's Spider-Man mentre è stato rimosso in Marvel's Spider-Man Miles Morales e Marvel's Spider-Man Remastered a causa di problemi di copyright. Insomniac e Sony non hanno trovato un accordo per includere l'edificio in Marvel's Spider-Man 2 e dunque la struttura non sarà presente in questa seconda avventura dell'Uomo Ragno. Un peccato certo, ma probabilmente questo non rappresenterà un grande problema per i giocatori considerando i numerosi luoghi che potremo esplorare: Marvel's Spider-Man 2 presenta una mappa due volte più grande rispetto a quella di Marvel's Spider-Man, tra le nuove location troviamo anche il Queens con la casa di Zia May.

Marvel's Spider-Man 2 per PlayStation 5 esce il 20 ottobre in esclusiva sulla console Sony, mentre la PS5 Spider-Man 2 Limited Edition è già vendita insieme agli accessori come il controller DualSense a tema Marvel's Spider-Man 2 e le cover per PS5 e PS5 Digital Edition.