Marvel's Spider-Man 2, blocco del download o surriscaldamento di PS5: ecco cosa fare

Con l'uscita di un sequel spettacolare oltre ogni limite come Marvel's Spider-Man 2, l'utenza videoludica dell'ecosistema Sony è pronta ad immergersi in questa nuova grande avventura sin da ieri 20 ottobre, day one dell'attesissima esclusiva PlayStation 5. Tuttavia, anche Marvel's Spider-Man 2 non è esente da difetti, alcuni dei quali invalidanti.

Un contenuto apparso nelle scorse ore in quel di Reddit ha messo in evidenza quelle che sono le diverse problematiche in cui i fan di Marvel's Spider-Man 2 sono incappati. L'utente ckareddit ha da poco pubblicato un thread utile alla risoluzione di bug più o meno gravi presenti nell'ultimo progetto targato Insomniac Games: tra errori del sistema LOD, l'impossibilità di portare al termine il download del gioco e di poter modificare le impostazioni tecnico-visive del titolo, molti utenti stanno provvedendo alla segnalazione di questi difetti alla software house.

Più nello specifico, dal thread di cui sopra emerge che:

Per quel che riguarda l'installazione del disco bloccata, se il download "si blocca al 36% circa, è possibile che il disco sia difettoso. Alcuni hanno suggerito di installare il gioco offline o in modalità provvisoria";

Impossibilità di modificare la modalità prestazioni o qualità: il problema in questione parrebbe risolversi con il completamento della missione introduttiva. Ciò nonostante, l'ideatore del thread suggerisce di provare a "modificare le impostazioni in tre punti diversi dopo la prima missione: menu di gioco, menu principale fuori dal gioco, la modalità predefinita della PS5 al di fuori del gioco";

Problemi sistema LOD: "potrebbero esserci dei problemi nell'installazione del gioco sul vostro SSD personale. Provate a spostare il gioco sulla memoria di sistema";

Infine, alcuni utenti hanno riscontrato dei gravi casi di surriscaldamento anomalo della console, con conseguente arresto del gioco: ciò potrebbe essere connesso ad una necessità di intervenire sulla pulizia della propria PS5 e, più nel dettaglio, della ventola e della presa d'aria.

Siete tra i giocatori che hanno riscontrato problemi con Marvel's Spider-Man 2? In tal caso, trovate qui un rimando alla pagina ufficiale di Insomniac per la risoluzione di quanto emerso nelle scorse ore.