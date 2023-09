Marvel's Spider-Man 2: tutti i bonus della Digital Deluxe Edition in video

Non paghi delle emozioni regalateci dal nuovo video di Marvel's Spider-Man 2, i ragazzi di Insomniac Games approfittano della vetrina mediatica del PlayStation State of Play per pubblicare un secondo trailer che elenca i contenuti della Digital Deluxe Edition dell'esclusiva PS5.

Gli acquirenti dell'edizione speciale di Marvel's Spider-Man 2 su PlayStation Store potranno aiutare Peter Parker e Miles Morales ad "affrontare la loro sfida più grande come uomini e come supereroi" consentendogli di accedere a diversi bonus ingame e a tanti costumi speciali.

Chi vorrà dare la caccia a Venom e affrontare la minaccia rappresentata dal nuovo simbionte optando per la Digital Deluxe Edition potrà ottenere 10 costumi unici per Peter Parker e Miles Morales, due Punti Abilità (che diventano cinque effettuando il preordine) da sbloccare dall'inizio dell'avventura, degli elementi aggiuntivi per la modalità Foto e altro. Eccovene un elenco esaustivo:

Marvel's Spider-Man 2, contenuti della Digital Deluxe Edition:

Gioco completo di Marvel's Spider-Man 2 per PS5

5 costumi unici di Miles Morales

Costume EnC0ded realizzato da Kris Anka

Costume biomeccanico realizzato da Jerad Marantz

Costume tokusatsu realizzato da Julia Blattman

Costume agimat realizzato da Anthony Francisco

Costume spettro rosso realizzato da Sweeney Boo

5 costumi unici di Peter Parker

Costume aurantia realizzato da Raf Grassetti

Costume apunkalyptic realizzato da Jerad Marantz

Costume tattico realizzato da Joel Mandish

Costume scimmia di pietra realizzato da Victoria Ying

Costume XXV secolo realizzato da Anthony Francisco

Elementi aggiuntivi per la modalità foto

+2 punti abilità



Oggetti bonus per il preordine:

Sblocco anticipato del costume aracno-cavaliere per Peter (include tre varianti di colore)

Sblocco anticipato del costume Shadow-Spider per Miles (include tre varianti di colore)

Sblocco anticipato del gadget Ragnatela traente

+3 punti abilità

Cosa ne pensate dei bonus dell'edizione digitale Deluxe? Prima di lasciarvi ai commenti, e al nuovo video che trovate in apertura d'articolo, vi ricordiamo che Marvel's Spider-Man 2 sarà disponibile dal 20 ottobre rigorosamente in esclusiva su PlayStation 5.