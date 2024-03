Marvel's Spider-Man 2: bug sblocca un menu segreto e svela i possibili dettagli sul DLC

Come ormai ben saprete, nel corso del pomeriggio è stato pubblicato un aggiornamento per Marvel's Spider-Man 2 che ha introdotto il supporto al New Game Plus e tante altre novità. Sembrerebbe però che l'update in questione abbia sbloccato per errore un menu segreto, all'interno del quale sono stati scovati importanti riferimenti all'espansione.

L'aggiornamento ha infatti sbloccato l'accesso ad un menu pensato esclusivamente per gli sviluppatori. Sebbene l'apertura di tale menu possa corrompere salvataggi e sblocco dei trofei, alcuni impavidi utenti si sono fatti avanti e hanno deciso di esplorare il Dev Menu per scoprire qualche segreto sull'esclusiva PlayStation 5 ad opera di Insomniac Games.

La ricerca degli appassionati ha dato i suoi frutti, poiché tra le tante voci di questi menu sono stati trovati riferimenti palesi a Beetle, il villain Marvel conosciuto in territorio italiano con il nome di Scarabeo. Stando ai ritrovamenti condivisi su Reddit, sembrerebbe infatti che nel gioco si celino riferimenti ad un arco narrativo relativo proprio a questo nemico dell'Uomo Ragno, con collegamenti a svariate cutscene che però non conducono ad alcun contenuto video. Pare anche che vi sia una boss fight contro questo personaggio.

Sembra chiaro che si tratti di un possibile riferimento all'espansione di Marvel's Spider-Man 2 che, proprio come accaduto con Miles Morales con il primo capitolo, andrà ad espandere la storia di gioco.

In attesa di saperne di più sul possibile DLC del gioco PS5, vi ricordiamo che è già in dirittura d'arrivo un fix per l'accesso al menu sviluppatori di Marvel's Spider-Man 2.