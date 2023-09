Marvel's Spider-Man 2, che la caccia al Platino abbia inizio: ecco la lista dei Trofei

I cacciatori di Trofei su PlayStation 5 dovranno sudare non poco per acquisire l'ambito Platino, o almeno è quello che suggerisce la stessa Insomniac confermando la presenza di numerosi obiettivi da poter sbloccare solo dopo aver trascorso diverse decine di ore nella dimensione interattiva di Marvel's Spider-Man 2. Dall'origine degli Spider-Bot all'acquisizione di tutti i potenziamenti tecnologici del costume, passando dall'utilizzo per almeno cento volte delle abilità più evolute del simbionte , la scalata al Platino sarà piena di sfide da completare.

🌎 Heal the World - Finish the main story 🥇

🔧 To the Max - Purchase all gadget upgrades 🥈

🕴 Kitted Out - Purchase all available Suits 🥈

🕸 Amazing - Reach Max Level 🥈

😃 Friendly Neighborhood Spider-Man - Complete all FNSM requests 🥈 pic.twitter.com/VXt5UPE0Es — Insomniac Games (@insomniacgames) September 27, 2023

💪 Fully Loaded - Purchase all of Spider-Man's Suit Tech upgrades 🥉

🏙 Brooklyn Pride - Complete "A Gift" 🥉

🙌 My Community - Complete "Hard Bop" 🥉

🤖 Funky Wireless Protocols - Solve the mystery of the Spider-Bots' origin 🥉

👋 Stylish - Equip a Suit Style pic.twitter.com/ZrvWnPtIBk — Insomniac Games (@insomniacgames) September 27, 2023

✈ Soar - Using only your Web Wings, glide from Financial District to Astoria without touching the ground 🥉

😁 A New Adventure - Help Howard 🥉

⚙ Resourceful - Collect a total of 10,000 Tech Parts 🥉

✔ Co-Signing - Complete all Tech Stashes 🥉 pic.twitter.com/wvy4a8fO9e — Insomniac Games (@insomniacgames) September 27, 2023