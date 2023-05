Marvel's Spider-Man 2: chi è Kraven? La risposta nel nuovo trailer

Accanto alla presentazione di una ricca sessione di gameplay di Marvel's Spider-Man 2, il PlayStation Showcase ha accolto anche la pubblicazione di un ulteriore filmato interamente dedicato a Kraven.

Disponibile in apertura, il video ci presenta il villain di casa Marvel in una breve sequenza. Alla ricerca di avversari di pari livello, il cacciatore si trova in una foresta tropicale, dove conduce una sfida mortale con un ignoto avversario. In breve tempo, quest'ultimo è individuato da Kraven, che lo uccide a sangue freddo. Compiuto l'assassinio, il cacciatore si rivolge ai suoi compagni, destinati ad apparire in Marvel's Spider-Man 2 come i Cacciatori di Kraven.

Dagli alleati del villain arriva un invito a recarsi a New York, per dare il via una vera "grande caccia". I sottoposti mostrano dunque al loro leader una rappresentazione digitale della Grande Mela, nella quale sono espressamente citati i due Spider-Man - Peter Parker e Miles Morales -, oltre ad altri personaggi Marvel, quali Gatta Nera, Lapide, Lizard, Kingpin, Shocker, Taskmaster, Prowler e Wraith. Intrigato dalla possibilità di inseguire "prede" di tale portata, Kraven ordina ai suoi Cacciatori di prepararsi all'assalto della metropoli.



Tali premesse trovano un seguito nel già citato gameplay di Marvel's Spider-Man 2, che sposta l'attenzione su Peter Parker e Miles Morales. Parte dell'immaginario Marvel sin dagli anni Sessanta, Kraven è uno dei villain più violenti del Ragnoverso. Originario della Russia, ma trasferitosi negli USA durante l'infanzia, il vero nome di Kraven è Sergei Kravinoff. In seguito al consumo di una pozione custodita in Africa, l'uomo acquisisce forza e agilità straordinarie, che lo spingono a confrontarsi con prede sempre più ambiziose. Tra gli archi narrativi più celebri legati al personaggio, troviamo L'ultima caccia di Kraven.